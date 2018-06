Les routes à éviter ce week-end à Montréal

MONTRÉAL – L’échangeur Turcot, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et le pont Champlain seront à éviter cette fin de semaine. Sans oublier le Tour de l’Île de Montréal, dimanche, qui affectera également la circulation.

Depuis vendredi 5 h et pour quelques semaines, la sortie 57-S (boulevard de L’Île-des-Sœurs) sera relocalisée temporairement à la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge de l’autoroute 15 sud). Les automobilistes devront ensuite emprunter le nouveau pont de L’Île-des-Sœurs puis reprendre la nouvelle sortie 57-S temporaire.

L’autoroute 25 en direction nord sera complètement fermée, entre la sortie 90 (route 132) de l’autoroute 20 ouest à Longueuil et l’entrée de l’avenue Souligny à Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Les automobilistes devront passer via la sortie 90, route 132 ouest jusqu’au pont Jacques-Cartier, avenue De Lorimier, rue Notre-Dame, rue Dickson et avenue Souligny. En raison du Tour de l’Île de Montréal, la sortie 82 (route 134, pont Jacques-Cartier) de la route 132 ouest sera fermée dimanche, de 7 h à 18 h.

De ce fait, les bretelles de la route 132 est et ouest pour l’autoroute 25 nord seront fermées dès 22 h 30 vendredi.

L’entrée de la rue de l’île Charron pour l’autoroute 25 nord sera aussi fermée, à compter de 21 h 30.

L’autoroute 720/ route 136 et l’autoroute 20 en direction ouest seront complètement fermées, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie (boulevard Robert-Bourassa, autoroute 10 est/ route 112/ pont Victoria/ pont Champlain) et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

De ce fait, l’entrée de la rue Saint-Antoine en direction ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima sera fermée à compter de 22 h vendredi. Un détour sera possible en continuant sur la rue Saint-Antoine, rue Saint-Jacques, avenue Atwater et autoroute 15 nord.

Même chose pour l’entrée commune de la rue Saint-Antoine en direction est et de la rue Sanguinet/ avenue de l’Hôtel-de-Ville, à partir de 23 h 30.

La bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest et celle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie) qui seront fermées selon le même horaire.

La route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera fermée, entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/ autoroute 720 est, et de l’autoroute 20 est pour la route 136/ autoroute 720 est, seront donc fermées selon le même horaire.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

Du côté de l’autoroute Félix-Leclerc: l’autoroute 40 est sera fermée, entre la sortie 60 (autoroute 13 nord et sud) et l’entrée à la hauteur du boulevard Cavendish, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

À noter que l’entrée de la rue Halpern sera fermée à compter de 23 h 30 vendredi.

La rue Notre-Dame (sous les bretelles de l’échangeur) sera fermée entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est possible via le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul. Du côté est, il faudra passa via la rue Saint-Patrick.

Le chemin Glen sera aussi fermé, entre les rues Saint-Antoine et Sainte-Catherine, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la rue Sainte-Catherine, avenue Atwater et rue Saint-Jacques.

Finalement, à noter la fermeture complète de l’autoroute 10 est à la fin du pont Champlain, entre la sortie 53 (route 132, Longueuil, La Prairie) et l’entrée du boulevard Taschereau, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

En raison de cette fermeture, les bretelles de la route 132 est et ouest pour l’autoroute 10 est (vers Sherbrooke), seront fermées dès 22 h vendredi.