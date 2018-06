Mauvais départ des Blue Jays face aux Tigers

L’équipe locale a réalisé une poussée de quatre points en deuxième manche. Jones a produit les deux premiers à l’aide d’un triple. Victor Martinez et James McCann ont marqué sur la séquence.

La victoire est allée à la fiche de Blaine Hardy (2-0), qui a concédé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises. Le sauvetage a été assuré par Shane Greene, qui en compte 14 depuis le début de la campagne.