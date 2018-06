Port de Montréal: Croisières AML va inaugurer sa nouvelle gare fluviale ce dimanche

MONTRÉAL – La nouvelle gare fluviale de l’entreprise Croisières AML sera inaugurée ce dimanche en marge de l’ouverture de la jetée Alexandra, qui a été rebaptisée sous la dénomination de Grand quai du Port de Montréal.

La gare fluviale de Croisière AML comprend une billetterie, des aires d’attente et permet d’accéder directement au navire «AML Cavalier Maxim». Elle est située sur le nouveau Grand quai, alors qu'AML occupait auparavant le quai des convoyeurs voisin.

Des prestations de cirque, de l’animation et du maquillage sont notamment prévus de 10 h à 18 h pour les enfants, alors que les croisières guidées à bord du «AML Cavalier Maxim» s’effectueront gratuitement pour les passagers âgés de 12 ans et moins et qu’un rabais de 10 $ sera offert sur le billet à prix régulier pour les gens de 13 ans et plus. Trois départs seront offerts à 11 h 30, 14 h et 16 h.

Fondée en 1972, Croisières AML compte 24 navires qui naviguent sur le fleuve Saint-Laurent et le fjord du Saguenay. Plus de 550 000 passagers montent chaque année à bord des différents bateaux d’AML.