QuoiFaire ce week-end : 7 activités pour profiter (ou non) de la chaleur

Le mois de juin est officiellement arrivé et il a apporté une bonne vague de chaleur et d’humidité comme cadeau.

Que vous soyez fan des températures chaudes ou bien que vous détestiez ça, il y a des évènements pour tous les goûts ce week-end à Montréal. Voici donc sans plus attendre, une liste d’idées pour occuper vos journées :

1. Se promener sur l’avenue Mont-Royal durant la Foire commerciale

Depuis jeudi et jusqu’à dimanche, l’avenue Mont-Royal est piétonne entre la rue Fullum et le boulevard Saint-Laurent. Pour l’occasion, les commerçants s’installent dans la rue et les piétons peuvent profiter de différentes installations éphémères comme les fameuses piscines!

Une publication partagée par Samael Caceres (@samaelc) le 1 Juin 2018 à 5 :22 PDT

2. Aller voir un film au cinéma en mangeant du bon popcorn

Si vous détestez cette température chaude et humide, le seul endroit où vous serez bien est sans aucun doute dans un cinéma. Vous pourrez écouter un bon film, bien assis en mangeant du popcorn et en profitant de l’air climatisé!

Une publication partagée par Jeff Cheung (@jcheung38) le 23 Mai 2018 à 7 :28 PDT

3. Admirer de nouvelles œuvres à la galerie d’art extérieure du Village

La galerie d’art à ciel ouvert située dans le Village a de toutes nouvelles œuvres à présenter. Ce sont plus de 70 œuvres de cinq différents artistes qui sont maintenant exposées à l’espace en plein air de 8000 p2. Profitez-en ensuite pour marcher un peu sous les boules multicolores de la rue Sainte-Catherine.

Une publication partagée par Vanessa Pilon (@vanpailong) le 1 Juin 2018 à 4 :03 PDT

4. Se bourrer la face d’huîtres pour le dernier week-end d’Oystermania

Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour profiter de l’évènement Oystermania qui se termine dimanche. Alors faites vite pour acheter votre billet dans l’un des 22 restaurants participants afin de pouvoir profiter de la promotion 12 huîtres et une consommation pour seulement 10$.

Une publication partagée par Red Lips Talk (@redlipstalk) le 25 Mai 2018 à 9 :24 PDT

5. Aller manger une bonne crème glacée à l’ouverture de Chacun Sa Glace

Une toute nouvelle crèmerie ouvre ses portes sur la rue Saint-Denis ce samedi. Chacun Sa Glace aura pignon sur rue au 4597 Saint-Denis. Après une chaude journée à l’extérieur, vous mériterez certainement un bon dessert glacé!

Une publication partagée par Chacun Sa Glace (@chacunsaglace) le 25 Mai 2018 à 5 :10 PDT

6. Passer l’après-midi dans un musée de Montréal

Une autre idée d’activité à faire pour fuir la chaleur extérieure! Les musées de Montréal proposent actuellement de très belles expositions qui méritent d’y passer plusieurs heures à admirer le travail d’artistes d’aujourd’hui et d’hier. Visitez les sites web des musées pour voir qui expose quoi!

7. Aller acheter un print d’une artiste montréalaise

L’artiste Geneviève Dumas organise son vernissage dans un local de la rue Sherbrooke Ouest le samedi 2 juin. Dès 11h, vous pourrez aller admirer ses œuvres, mais ce n’est qu’à 15h, que le vrai vernissage avec le vino pis toute commence. La formule pour les prints sera «grab & go» et il y en aura pour tous les goûts et tous les prix!

Une publication partagée par Genevieve Dumas (@goldengendumas) le 16 Oct. 2017 à 5 :20 PDT

