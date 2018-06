Scandale Contrecoeur: la Couronne n’ira pas en appel

L’ancien numéro 2 de la Ville Frank Zampino n’a plus à s’inquiéter dans le scandale du Faubourg Contrecoeur, puisque la Couronne vient d’annoncer qu’elle ne portera pas l’acquittement en appel.

La décision, qui a été annoncée sur les réseaux sociaux ce vendredi matin, a été prise « après une analyse minutieuse des questions de droit », indique le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Zampino et cinq autres coaccusés, dont l’entrepreneur Paolo Catania, avaient été acquittés le mois passé de fraude, d’abus de confiance et de complot pour un vaste scandale qui avait éclaboussé l’administration Tremblay.

Selon la Couronne, l’ancien président du comité exécutif Frank Zampino et les coaccusés avaient mis en place un stratagème afin de favoriser Les Constructions Catania dans le processus d’appel d’offres du projet immobilier Contrecoeur, entre 2005 et 2008.

Sauf que selon le juge Yvan Poulin, rien ne permettait de prouver quelconque faute hors de tout doute raisonnable.

« Un verdict [...] doit reposer sur des faits tangibles et concrets plutôt que sur des possibilités, des probabilités ou des impressions », avait-il sévèrement rappelé.

Malgré quatre années d’enquêtes, l’audition de 56 témoins et le dépôt de 350 documents en preuve, la Couronne et l’UPAC ont été incapables de mener à bout de ce dossier. Même si en 2015, le grand patron de l’UPAC Robert Lafrenière avait déclaré au Devoir qu’il s’agissait d’une cause « emblématique » qui représentait un « moment charnière » pour son unité.

Au final, seul un accusé qui avait plaidé coupable avant le procès est responsable du scandale. Un autre accusé, sur qui la faute a aussi été mise, est décédé durant les procédures. Le dernier accusé, Bernard Trépanier, doit quant à lui subir un procès séparé en raison de son état de santé fragile.

«En définitive, le rôle que veut prêter le ministère public à Bernard Trépanier dans le développement du site Contrecoeur n’a pas été prouvé», avait toutefois dit le juge Poulin en acquittant les autres accusés.