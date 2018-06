Soirée-bénéfice: GoFxGo a recueilli la somme de 650 000$

Dans le cadre de la soirée-bénéfice GoFxGo, on a rendu hommage à F.X. Seigneur qui a été impliqué dans un très grave accident en vélo le 28 août 2017. F.X. a fait le retour de l’année grâce aux bons soins du Dr David Mulder et de son équipe. La soirée a permis de remettre la somme de 200 000 $ à la Fondation de l’Hôpital général et de 450 000 $ à Allergies Québec.

