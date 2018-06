Trafic d'héroïne: sept perquisitions et cinq arrestations

MONTRÉAL – Au lendemain du démantèlement d’une organisation «très active» dans le trafic d’héroïne, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a présenté le bilan de son coup de filet en parlant d’une «opération d’envergure».

Ainsi, le SPVM, en collaboration avec les policiers de Laval et de Mirabel, a saisi plus de deux kilos d’héroïne, 55 grammes de cocaïne, cinq armes de poing, deux armes longues, près de 16 000 $ en argent canadien, deux véhicules et 13 appareils cellulaires.

L’enquête en lien avec cette affaire s’était amorcée en février dernier à la suite d’une dénonciation.

Sept perquisitions, et non six comme évoquées jeudi, ont été effectuées, débouchant sur cinq arrestations dans le nord et dans l’ouest de l’île de Montréal. Des hommes âgés de 24 ans à 38 ans ont été appréhendés. Quatre d’entre eux devaient répondre vendredi après-midi, en Cour du Québec, à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de possession d'arme à feu prohibée. Le cinquième prévenu a été libéré sous promesse de comparaître.

La police croit avoir mis fin aux opérations de cette organisation criminelle, qui était particulièrement active – sept jours sur sept, du matin au soir selon la police – dans le nord et dans l’ouest de l’île de Montréal ainsi qu’à Laval.

Quiconque aurait de l’information sur ces événements ou sur tout autre dossier peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.