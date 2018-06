Un été sans ses filles

« Parce que deux de mes filles s’en vont cet été. Toute de suite après le barbecue, je dois aller chercher ma fille Clémence et je dois aller à l’aéroport parce qu’elle s’en va travailler à Calgary tout l’été dans un restaurant Relais & Châteaux. Puis dimanche, ma plus vieille, Béatrice, s’en va à Toronto pour quatre mois dans nos bureaux. Je pense que ma femme Brigitte et moi allons prendre un verre et pleurer ensemble, dimanche », confie-t-il au BBQ Urbain de la Gare Windsor.