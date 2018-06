Un insecticide tueur d’abeilles inutile

Ottawa a proposé hier de maintenir l’utilisation d’un pesticide tueur d’abeilles, au moment même où plus de 200 scientifiques du monde entier appelaient à bannir ce poison.

Dans une lettre ouverte publiée dans la prestigieuse revue Science, 242 chercheurs, dont 11 Canadiens, demandent aux décideurs du monde entier de bannir les néonicotinoïdes.

« L’ensemble des données disponibles suggère que ces produits chimiques causent des préjudices aux insectes bénéfiques et contribuent à l’importante perte de biodiversité qui sévit actuellement dans le monde », écrivent-ils.

Mais, Santé Canada a plutôt proposé hier de maintenir, avec certaines restrictions, l’imidaclopride, un insecticide de la classe des néonicotinoïdes qui sera interdit d’usage par la Commission européenne dès la fin de l’année.

Le ministère a lancé hier une consultation publique de 90 jours en vue d’une décision finale qu’il prévoit publier en décembre.

L’imidaclopride est un des néonicotinoïdes les plus répandus dans le monde. Au Canada, il est utilisé dans les cultures de pomme de terre et de canola, comme enrobage des semences, et dans le gazon pour lutter contre le vers blanc.

Mais, « au Québec, les semences enrobées ne sont pas utiles dans 90 % à 95 % des cas. Elles visent à prévenir des dommages contre des insectes que nous n’avons même pas », dit la Dre Maryse Bouchard, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et cosignataire de la lettre parue dans Science.

Onze organisations, dont l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, Équiterre et la Fondation David Suzuki, adresseront aujourd’hui une lettre au premier ministre Trudeau l’appelant à écouter la science.