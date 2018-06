Un tour de manège dans ma tête

La Ronde a ouvert hier et comme j’adore les montagnes russes, j’ai eu envie de vous offrir un tour de manège moi aussi. Le problème c’est que mon wagon est trop petit, alors j’ai dû trouver un endroit plus spacieux et qui dit vide à combler dit... ma tête!

Faites juste attention pour ne rien casser parce que je n’ai plus d’argent pour retourner me la réparer en thérapie. Je vous avertis, j’ai un déficit d’attention, ça se peut que je perdre le contrôle, alors embarquez si vous n’êtes pas trop chicken. Cartésiens s’abstenir, on s’en va faire une ride de TDA.

Bienvenue à bord du Tabarnane de Désordre Abstrait, le manège qui part dans toutes les directions en même temps et dont personne ne comprend tout à fait la mécanique. Attention. Le câblage entre les neurones a été installé tout croche et peut causer un ralentissement lors de l’enchaînement des idées. Notez que vous visitez ma tête à vos risques et périls et que vous courez le danger de trébucher dans une quantité excessive de post-its, dans la pile de projets que je n’ai jamais menés à terme, et dans toutes les horloges que j’ai oublié de consulter.

À tout moment du trajet, s’il vous prend l’envie de poser une question existentielle n’ayant pas le moindre lien avec notre propos, ne vous retenez surtout pas. Il nous fera plaisir de dévier de notre trajectoire et de nous perdre avec vous dans la vallée des heures gaspillées. Il est strictement interdit de nous demander d’accélérer, un changement de rythme trop prompt pourrait entraîner le surchaufemment du moteur. Veuillez garder vos préjugés à l’extérieur du véhicule.

Chers passagers, nous vous souhaitons un agréable tour, mais votre plaisir n’est pas notre priorité. Comme il nous est déjà difficile de fonctionner, comprenez que s’il fallait également assurer votre divertissement, ça commencerait à faire un p’tit peu trop de cossins à gérer.

Fermeture des portes.

«Ah ! Salut la gang ! Heille, j’suis désolée, je n’ai pas vraiment le temps de vous parler. Il faut que j’écrive ma chronique, j’suis assez en retard. Je viens de passer quatre heures à me regarder dans le miroir en essayant d’imaginer de quoi j’aurais l’air si j’étais chauve. Je m’explique mieux le bandana de Patrick Normand.

Bon je commence ma chronique. Ho! Mes ongles d’orteils ont donc bien poussé. Ouin, faudrait p’t’être que je les coupe. Nonon, Rosie c’est l’heure de travailler, focus ! Mais tout d’un coup que je veux porter des sandales... Ok. Je les coupe, mais après je m’y mets sérieusement hein !

Bon, c’est reparti ! De quoi j’peux bien parler cette semaine ? Ah shit! J’ai oublié de prendre mon Adderall ce matin. Oh shit, hier aussi... Pis avant-hier. Merde... ça fait deux ans que j’ai oublié de prendre ma médication! Où est-ce que ça serait? Ah! Dans ma sacoche! Bon. J’ai perdu ma sacoche. Batinsse!!!

Rosie, ta chronique !!! Sais-tu quoi ? J’vais aller travailler dans un café, il va y avoir beaucoup moins de distractions qu’ici. Ok, je m’y mets! Bon. Évidemment... fallait que je m’assoie à côté de la fille qui chique comme si sa gomme était faite en pneu ! J’pourrais faire ma chronique sur les 1001 scénarios dans lesquels je lui fais subir une mort lente et douloureuse. NON ! Concentre-toi !!!!!

Peut-être que si j’avais un fidget spinner ça m’aiderait... Clair que non, me connaissant je le pèterais en faisant une connerie, genre me l’attacher après les souliers pour faire des roller blades.

Voyons ! Maudit TDA d’cul ! Pourquoi tout le monde range ses idées dans un classeur avec des dossiers super bien étiquetés pis moi j’ai juste un vieux duo-tang bordélique avec des feuilles qui sortent de partout !? Je n’arrive jamais à rien de bon, j’suis tellement tannée sérieux.

Chers passagers, nous vous prions de bien vouloir quitter le véhicule. Le manège s’apprête à descendre en vrille vers une dangereuse zone de dégoût de soi causé par l’inefficacité propre au TDA.

À la sortie, n’oubliez pas de passer par la boutique souvenir où vous pourrez vous procurer... une tasse en macaroni! Pour vous rappeler que notre déficit d’attention a beau nous compliquer la vie à tous les niveaux, au moins, on a une belle créativité! (Tsss!) Pis tsé, j’ai pensé à ça plus sérieusement et j’pense que pour vrai... si j’étais chauve, j’opterais pour le bérêt!

