Un voyage au gré des saveurs du monde

Denis Bouchard signe une comédie sur la mort qui prête aussi à rire... Comme quoi. Le sujet transporte le spectateur dans un univers qui interroge sa propre existence et le passage dans l’au-delà. C’est une pièce, mais aussi un livre chez VLB éditeur. La pièce fut tout d’abord présentée au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, puis au Théâtre Outremont, à Montréal. Le dernier sacrement, titre de la pièce, sera en tournée partout au Québec en 2018-2019.

Côté cuisine, Denis Bouchard est un éternel voyageur gourmand, très influencé par les cuisines asiatique et italienne. Cette semaine, il nous présente un risotto aux légumes verts, recette d’un de ses restaurants chouchous, Le Petit Italien.

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

Le wok, parce que je peux tout faire avec, surtout vider le frigo. En Asie, j’ai initié mon fils à ce mode de cuisson. C’est un apprentissage magique, puisque non seulement tu cuis les ingrédients au fur et à mesure dans le même récipient, mais tu détermines ainsi le temps de cuisson de chacun des ingrédients. Et avec une seule casserole... C’est bien pratique au moment de faire la vaisselle !

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Mon mortier, parce que je travaille beaucoup avec les épices. J’aime les épices aromatiques, pas les épices piquantes, par contre. J’aime explorer, découvrir de nouvelles saveurs. C’est formidable lorsque tu ajoutes un petit mélange maison à ta préparation, ça explose de saveurs en bouche et je ne m’en prive pas. C’est presque un réflexe culinaire pour moi.

Pour toi, un repas et une soirée parfaits, c’est quoi ?

C’est long et ça commence par une bouteille de vin pour se mettre en appétit. Ensuite, foie gras de canard poêlé avec papaye et sirop d’érable, puis une belle salade suivie par un bœuf grillé ou poêlé avec une sauce béarnaise. Puis fromages et dessert, si on arrive là. Mais ce n’est pas moi qui vais faire le dessert, je les rate tout le temps, alors, j’achète, c’est plus sûr.

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

Non, je suis un aventureux dans la cuisine. J’aime improviser et je me débrouille pas mal en règle générale. Alors, mes amis ont confiance en moi, sinon, on va au resto (rire).

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Filet de bœuf à l’ananas. En fait, je prends un ananas frais que je fais en jus, ensuite, j’utilise ce jus comme attendrisseur de viande, je la cuis ensuite à basse température. C’est incroyable, ça fond en bouche. Mes amis m’en redemandent...

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Tous mes desserts ! Donc je n’en fais plus. Je me souviens avoir essayé une tarte Tatin... Ouf ! Sans commentaires.

Meilleure expérience culinaire à vie

Robuchon à Las Vegas pour mes 50 ans. Une expérience mémorable ! Tout était divin, raffiné et délicieux. Cuisine et service, top !

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

Le miso et le tofu !!! Fermentation, expérimentation végétale, le yogourt maison, tout. Pas évident pour moi qui aime bien manger légumes, viandes, poissons... Blague à part, à la maison, c’était végan avant l’heure. Mon père explorait cet univers culinaire. Mes amis d’école ne voulaient pas venir manger chez moi, ça te donne une idée.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Manger en cuisine. J’adore voir les chefs travailler. J’aimerais passer un service dans les cuisines de Vézina, Robuchon, le Mousso, par exemple. C’est beau de voir aller les cuisiniers dans la cuisine. C’est le rush pendant le service et tu vois tout le monde qui sait ce qu’il doit faire. C’est fantastique !

Livre de recettes préféré ?

Photo courtoisie, Les Éditions Trécarré

Présentement, Kim Thuy. J’adore cette femme, j’adore sa cuisine, elle me rejoint, moi qui aime tant la cuisine asiatique, laotienne, vietnamienne, indonésienne, thaïlandaise... Je l’avoue. C’est par contre parfois difficile de trouver tous les ingrédients nécessaires pour faire les recettes. Mais quand tu trouves, c’est que du bonheur !

Fromage préféré ?

Comté, le Comtomme. Ça, c’est un plaisir, avec un bon verre de vin et du bon pain.

Son carnet d’adresses

Tes restos préférés ?

Photo Pierre-Paul Poulin

Le Mousso. Le chef, Antonin Mousseau-Rivard, ose et s’amuse pour notre plus grand bonheur. Omma, sans prétention, mais très bon. Ruby Burma, cuisine birmane. Là encore, c’est simple, mais ça voyage dans la bouche.

Resto préféré pour sortir en tête-à-tête ?

À la maison puisque c’est agréable de cuisiner et avoir un peu d’intimité. Sinon, j’aime beaucoup le restaurant Les deux singes de Montarvie, l’Île flottante maintenant.

Resto préféré pour tes sorties en groupe ?

Photo courtoisie

Brasserie B à Outremont. C’est presque une deuxième maison tellement j’y ai mes habitudes.

Boutique gourmande préférée ?

Photo courtoisie

Fromagerie Yannick. J’y vais très régulièrement. C’est une boutique cadeau pour moi puisque les produits sont formidablement bons.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Resto Palkin à Saint-Pétersbourg. J’y suis allé plusieurs fois, j’ai vu le restaurant décliner avec les années, mais le restaurant m’a beaucoup marqué, cuisine simple et délicieuse. C’était une institution.

Vin préféré ?

Les vins de Bourgogne, en blanc et en rouge, me comblent. Mais je ne dénigre pas non plus l’Espagne, avec mes envolées carnées, surtout l’été sur le BBQ. C’est une belle option.

Produits culinaires chouchous ?

Photo Fotolia

Coriandre, sûrement en raison de mon univers culinaire asiatique. Il y en a toujours dans mon réfrigérateur. Je n’en abuse pas en quantité, mais je l’utilise très souvent.

Recette fétiche ?

Photo Fotolia

Vol-au-vent. J’adore en faire des gros, des géants. Ce sont des souvenirs merveilleux, une cuisine réconfortante. Je suis toujours agréablement surpris du bonheur de mes invités lorsque j’en fais.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Du poivre. C’est bête, mais lorsque j’y pense, je suis presque accro. Évidemment, je parle de multiples sortes de poivres que je pilonne au mortier pour en extraire les saveurs et arômes. C’est formidable !

Gourmandise coupable ?

Les noix, mais pas des noix salées. J’en suis vraiment un amoureux. D’ailleurs, faut que je me calme, car c’est parfois trop riche.

Ton style de cuisine préféré ?

Asiatique. C’est un monde à découvrir, je ne m’en lasse jamais. Les saveurs et les odeurs de cette cuisine... En fait, toutes les cuisines asiatiques me fascinent.