Une voiture s’encastre dans le bureau de comté de Pierre Moreau: deux blessés

Une voiture s’est accidentellement encastrée dans les locaux occupés par le bureau de comté du député et ministre libéral Pierre Moreau, à Châteauguay, vendredi matin.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, une dame qui venait reconduire sa mère pour un rendez-vous dans un local situé à proximité du bureau de comté du député de Châteauguay se serait vraisemblablement trompée de pédale, en appuyant sur l’accélérateur alors que sa voiture était dans le stationnement.

Capture d'écran, Google Maps

Le véhicule à bord duquel se trouvaient les deux dames a ensuite percuté violemment l’entrée du bureau de comté de M. Moreau, en s’encastrant littéralement à l’intérieur.

Photo Simon Clark

Le personnel s'en sort indemne

L’un des bureaux du député a été complètement détruit. Par chance, la personne qui y travaille habituellement est en vacances cette semaine.

Presque miraculeusement, tout le personnel du bureau de comté présent au moment de l’accident se trouvait dans une salle de réunion, située au fond du local.

Considérant l’état dans lequel se trouve maintenant l’endroit, M. Moreau risque d'avoir à se trouver un nouveau local pour y accueillir les citoyens de sa circonscription.

«J’ai une pensée pour les blessés. Nous sécurisons les lieux et nous vous indiquerons sous peu, quand et comment, nous reprendrons nos activités», a commenté le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, via son compte Twitter.

Accident à mon bureau de comté à #Châteauguay ce matin : j’ai une pensée pour les blessés. Nous sécurisons les lieux et nous vous indiquerons sous peu, quand et comment, nous reprendrons nos activités. -PM — Pierre Moreau (@pierremoreauplq) 1 juin 2018