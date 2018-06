Vous ne devinerez jamais l’endroit inusité où Rihanna applique de l’illuminateur

Il n’y pas de doute, Rihanna est la fan numéro un de son illuminateur Fenty Beauty et il semblerait que la chanteuse aime en mettre partout.

Selon les artistes maquilleurs de la marque de maquillage, Priscilla Ono et Hector Espinal, RiRi en applique même dans ses oreilles.

On n’aurait jamais pensé en déposer sur cette zone!

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 14 Avril 2018 à 10 :17 PDT

Aperçu davantage sur les passerelles, l’highlighter appliqué sur cette partie du corps souhaite être démocratisé par Rihanna afin qu’il soit porté dans la vie de tous les jours.

Une belle façon de prolonger son magnifique «glow» du visage jusqu’aux oreilles!

Une publication partagée par FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) le 7 Mai 2018 à 8 :24 PDT

Dans une entrevue accordée à E News, les maquilleurs expliquent la technique qu’ils appliquent sur la chanteuse.

«On aime mettre de l’illuminateur sur toutes les parties exposées du corps pour les faire scintiller. En résumé, tout ce qu’on applique sur le visage, on le transpose sur les oreilles», expliquent-ils.

Ils renchérissent en mentionnant que «cette technique est idéale durant l’été, puisqu’il a plus de chance d’attacher ses cheveux ou de les porter derrière les oreilles. C'est une façon subtile d'ajouter un peu plus d'éclat à son look sans tomber dans l'excès».

Une publication partagée par FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) le 23 Mai 2018 à 8 :44 PDT

Par contre, si vous n’aimez pas exposer vos oreilles à la vue de tous, ce n’est peut-être pas la technique pour vous.

Sondage Seriez-vous «game» d’appliquer de l’illuminateur sur vos oreilles? Oui, c’est trop beau! Non, je ne veux pas mettre l’emphase sur cette zone. Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!