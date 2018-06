BÉLANGER née RENAUD

Thérèse



Nous avons l'immense regret de vous à faire part du décès de Madame Thérèse Bélanger née Renaud, épouse de feu Jacques Bélanger, le 30 mai, à Ville Saint-Laurent.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Diane), Renaud (Lucie), Céline (Jean-Pierre) et Richard (Sandra), ses petits-enfants: Alexandre, François, Julie, Valérie, Jean-Philippe, Vincent, Philippe et Caroline, ses arrière-petits-enfants, Lilie et Olivier, son frère Jean-Claude Renaud (Andrée) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera à l'église Saint-Sixte à Ville St-Laurent, samedi le 9 juin dès 10h30. Les funérailles suivront à 11h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Laurent pour les bons soins prodigués.