BLACKBURN

Larry & Sheila



& 1926 - 2018À La Prairie, le 28 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé Larry Blackburn. Il est parti rejoindre son épouse Sheila Taylor (Blackburn) décédée le 16 avril 2018, à l'âge de 91 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Deborah (Claude), Richard (Colette), Robert (Maria) et William, leurs petits-enfants Julie, Karine, David et Amy, leurs arrière-petits-enfants Mia, Noah, Jade, Liam, Alek, Riley et Anabelle ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juin à 10h en l'église La Nativité (155 ch. St-Jean, La Prairie), suivi des funérailles à 11h.425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8www.dignitequebec.com