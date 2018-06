PAQUETTE DESORMEAUX

Germaine



À St-Jérôme, le 30 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Germaine Paquette, épouse de feu M. Jean Desormeaux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Jocelyne), Serge (France), Sylvie (Alain), Alain (Diane), Line, Jean-Junior (Lyne), Yvon (Lucie) et Anne (Jocelyn), elle quitte également plusieurs petits-enfants et leur conjoint(e), ses nombreux arrière-petits-enfants, ses soeurs Denise et Lucie (Thomas), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 13h à 17h au salon de la801, BOUL. DES LAURENTIDESSECTEUR ST-ANTOINE450-438-1234Une liturgie aura lieu cette même journée à 16h, au salon.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord (Palliavie).