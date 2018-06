300 aquarelles Tremblay pour aider

Tous les deux ans depuis 1998, Michel Tremblay offre ses plus récentes aquarelles à un organisme de son choix pour un encan-bénéfice. Cette année, l’auteur a choisi le centre de première ligne à but non lucratif Interligne, organisme qui lui est cher. Des événements comme celui-là permettent à Interligne de continuer à offrir des services 24 heures par jour aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel qui les entoure. L’événement se tiendra le 3 juin, sous la forme d’un encan silencieux et à la criée. Il y en aura pour tous les goûts et les budgets.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

► L’événement aura lieu le 3 juin seulement, au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, 628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont, à compter de 14 h. Ouvert au public de 14 h à 18 h.