BERTHIAUME, Maurice



À Laval, le 31 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Maurice Berthiaume époux de feu Marthe Fournier.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Louise (Jocelyn), Pierre (Sylvie) et Claude (France), ses petits-enfants Jocelyn, Érick, Maxime, Jonathan, Sébastien, Valérie, Véronique, Guillaume et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Jade, Ély, Charlie, Mathias, Ludovik et Lucas, sa soeur Céline (Roger), son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:édifice arrière du complexe funérairele lundi 4 juin 2018 de 15h à 19h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 18h45.