PELLETIER, Raymond



À Montréal, le 28 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé Raymond Pelletier, époux de Gabrielle Rioux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis, Johanne (Richard) et Christian, ses petits-enfants Philippe, Véronique (Alexandre), Mathieu, Émilie et Sébastien, ses soeurs Florence, Thérèse et Pauline, son frère Jean-Guy (Raymonde), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 9 juin de 10h à 12h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, Beaubien est, Montréal.Les funérailles seront célébrées en la chapelle du complexe le samedi 9 juin à 12h.