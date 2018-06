GOSSELIN (née DIONNE)

Jeannine



Le 30 mai 2018, à Lachine est décédée Mme Jeannine Dionne, épouse de M. Guy Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Roger (Monique), Linda et Bernard (Chantal), sa petite-fille Laurence et son petit-fils Dominic. Elle manquera aussi à ses frères et soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juin à la:2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi le 9 juin à partir de 9h30.La cérémonie suivra à 11h à l'église Très-St-Sacrement au 800, Provost, Lachine.