SANSCHAGRIN, Yvette

(née Bisson)



Au matin du 26 mai 2018, au centre Notre-Dame-de-la-Merci de Montréal, est décédée, à l'âge de 89 ans, Yvette Bisson, épouse de feu Claude Sanschagrin et mère de Normand (Francine), Suzanne (feu Robert), Luc (Liette) et Richard.En plus de ses enfants, elle laisse dans le deuil ses petits-enfants Izabel, Audrey, Jacynthe et Léo, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux ainsi que plusieurs amies et voisins.Les condoléances seront reçues le samedi 9 juin 2018 entre 14h et 17h30 à la:Les funérailles seront célébrées le même jour à 17h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Si vous désirez exprimer votre sympathie, nous vous invitons à le faire par un don au Pavillon Florence et Charles-Albert Poissant (soins palliatifs). Des enveloppes seront disponibles au salon.