DUROCHER, Pauline



À Laval, le 27 mai 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée paisiblement, entourée de sa famille, Mme Pauline Durocher, épouse de M. Richard de Grandpré.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Catherine) et Émilie (Maxime); ses petits-enfants Malik, Antoine, Ema, Nathan et Florence; ses frères Réjean et Jean-Paul, ses soeurs Céline, Murielle et Carole et leurs conjoints(tes); ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 9 juin dès 9h30 au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Un hommage lui sera rendu le samedi 9 juin à midi au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.