<I> Crédit photo: Jacques Nadeau </I> LÉGARÉ DALLAIRE, Thérèse

Crédit photo: Jacques Nadeau



LÉGARÉ DALLAIRE, Thérèse





Un peu avant minuit le mercredi 30 mai décédait dans sa maison Thérèse Dallaire Légaré. Son vœu le plus cher a été exaucé, elle était chez elle, entourée des siens jusqu'à son dernier souffle. Elle aura reçu la visite de tout son monde dans la maison où elle a habité toute sa vie de femme adulte.Elle a vécu son enfance et fondé sa famille dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve. Thérèse et son mari feu Paul-Émile Légaré ont ensuite déménagé à Rosemont pour être à proximité des établissements qu'ils développaient. Thérèse s'est éteinte là où elle voulait être au terme d'une longue vie de 90 années, pleine de joies, de travail, de patience et du rire de ses petits-enfants, Julia (Grégoire Bodson), Eugénie (Vincent Delagrave), Geoffroy (Julie Laniel), Frédérique (Vincent Pelletier), Geneviève (Antoine Leduc), Éric (Véronique Charlebois) de même que de celui de ses arrière-petits-enfants, Alfred et Delphine.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (feu Denis Simoneau, Jacques Duchastel), Diane (Pierre Saint-Laurent), Yves (Diane Laberge), Marc (Sylvie Laniel), ses petits-enfants devenus grands et ses tout petits arrière-petits-enfants. Son mari feu Paul-Émile ayant eu 16 frères et sœurs, elle laisse dans le deuil toute cette grande belle famille dont de nombreux neveux et nièces. Elle laisse aussi dans le deuil Anne-Marie Boucher, fidèle collaboratrice, et toutes les personnes qui au cours des dernières années ont pris soin d'elle : Agnes Galmote, Lorna Marmeto, Purita Marmeto et tout particulièrement Lourdes Manlulu qui a été d'une grande importance pour sa maman Aline et ensuite pour elle.Thérèse était la fille unique d'Aline Dupuis et d'Alfred Dallaire qui l'ont tant aimée, choyée et protégée. Son mari Paul-Émile Légaré a occupé une grande place dans sa vie et dans son cœur et elle a vécu avec lui la grande aventure du développement de l'entreprise fondée par son père dont ses enfants poursuivent la mission dans le même domaine.Femme de peu de mots mais déterminée et persévérante elle laisse dans ce monde la marque subtile mais forte des êtres fidèles à leur destin.La famille recevra parents et amis au:3254 RUE DE BELLECHASSE, MONTRÉALle jeudi 7 juin de 18h à 21h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 8 juin à 11h en l'église Saint-Marc (2600 rue Beaubien, Montréal).La famille vous convie à une réception champêtre au 6740, 8e Avenue, Rosemont après les funérailles.La famille tient à remercier tous les soignants qui se sont occupés d'elle avec compétence et chaleur à l'Hôpital Général Juif et tout particulièrement sa petite-fille Frédérique, infirmière ainsi que les intervenants dévoués du CLSC de Rosemont et Julie Boulanger de l'équipe de Expertise 24-7.Des dons à la fondation de votre choix peuvent être faits en mémoire de Thérèse Dallaire.Alfred Dallaire Memoria, Groupe Yves Légaré et Sérénia