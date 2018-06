ARCOITE, Alain



À Franklin, le 29 mai 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Alain Arcoite, conjoint de Mme Sylvie Cournoyer.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Jonathan, Marc-André et leurs conjointes, ses petits-fils Nathan et Logan, ses soeurs Johanne et Lise, son frère Mario ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré le samedi 9 juin 2018 à 11h en l'église de St-Chrysostome, 608 rue Notre-Dame, St-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: ROBERT CENAC