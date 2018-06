DROLET, Michel



Le 28 mai 2018, est décédé M. Michel Drolet, à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Humbert-Drolet, son fils Stéphane, sa fille Dominic (Alain Lupien-Gougeon) et ses petites-filles Charlotte, Alycia et Chloé, ses soeurs Micheline (Serge) et Réjeanne (Philippe), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que neveux et niècesLes visites auront lieu le lundi 4 juin 2018 de 13h à 16h et de 18h à 20h à laLAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, QC H4G 2M4stationnement et rampe d'accès disponibles