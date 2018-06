En hommage à Gisèle LeBlanc Albert



C'est avec une énorme peine et d'éternels regrets que nous vous annonçons aujourd'hui le décès de notre Gisèle adorée survenu durant la nuit du 26 mai 2018 à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.Connaissant son bon coeur et la grandeur de son amour pour les siens, le Seigneur a décidé de la ramener à lui pour ainsi mettre fin à son combat contre le cancer, cette terrible maladie qui a envahi sans crier gare la beauté de son être.Comme tout au long de sa merveilleuse vie, elle nous a quittés sans bruit par amour et tendresse envers tous ceux qu'elle aimait. Gisèle fut pour nous tous un cadeau du ciel.Bien que nous ayons tous perdu un être très cher, nous bénéficierons pour toujours d'une femme au coeur d'or, pleine d'énergie, d'amour, de compassion et d'une passion dévouée à la vie.Selon ses voeux, Gisèle nous enjoint tous à vivre notre vie et réaliser tous nos rêves.Gisèle laisse dans le deuil après 34 ans de vie commune son époux André Albert, ses fils feu Gilles (Sylvie Bouchard) et Bertrand Lauzon (Nathalie Caron), son beau-fils Philippe Albert (Marcela Mujica), ses petits-enfants Caroline (François Beauchamp), Alexandre, Catherine, Mathias et Bianca, de même que de nombreux parents et amis qui s'ennuieront de cette très belle et merveilleuse femme empathique dotée d'une joie de vivre débordante.La famille remercie le personnel du Centre intégré de cancérologie de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval pour l'excellence des services prodigués à Gisèle lui permettant de conserver une certaine qualité de vie dans son difficile combat contre la maladie.En sa mémoire, des dons à la Fondation de la Cité-de-la-Santé de Laval ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Au complexela famille y recevra vos condoléances pour l'exposition le dimanche 10 juin entre 14h et 17h et de 19h à 21h. Le service religieux aura lieu le lundi 11 juin à 11h, suivi d'une réception.