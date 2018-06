ARCHAMBAULT, Pierrette



Le 24 mai dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée Pierrette Archambault.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Danielle), Sylvain (Ginette), ses petits-enfants Karine, Marie-Christine, Amélie, Guillaume, Maxime et son arrière-petit-fils Elliot et bébé Dino, ses frères et soeurs: Louise, Gisèle, Claire, André, Jean et Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille vous accueillera au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9www.mountroyalcem.comle vendredi 8 juin de 13h à 15h. Une commémoration à sa mémoire sera célébrée ce même jour à 15h en la chapelle du complexe, suivie d'une réception à sa mémoire où parents et amis sont conviés.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal. Des formulaires seront disponibles sur place.