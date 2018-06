DUROCHER, Georges-Émile



À Montréal, le 30 mai, à l'aube de ses 93 ans, est décédé M. Georges-Émile Durocher, époux de feu Gisèle Marcil.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Pierre (Danyelle), Nicole (Gilles), Louise (Ghislain) et Carole (Marcel), ses petits-enfants Amélie, Julien, Marie-Claude, Louise-Andrée, Simon, Isabelle, Cédric et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Samuel, Jacob, London, Austin, Victor, Jérémie, Philippe, Zachary, Antoine et Alexis, ses soeurs Pauline et Pierrette (Lievin), ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES, QC H1A 3X1514-498-7682Condoléances:www.cimetieremontroyal.comLe vendredi 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 9 juin de 10h à 12h. Les funérailles suivront samedi à 12h en la chapelle du complexe.Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD Jean-Hubert-Biermans pour tous les bons soins prodigués.Des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.