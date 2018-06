PROVOST, Claude



À Montréal, le 15 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé subitement M. Claude Provost, époux de feu Marguerite Tremblay.Il rejoint ses parents Lucien Provost et Cécile Carrière de même que sa soeur Claire et ses frères Robert et Jean-Paul.Il laisse dans le deuil ses frères Gilles (Claudette Rouleau) et Paul-Émile, sa chère amie Sylvie Tessier de même que ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Claude était un homme loyal et de devoir. Toujours positif, il valorisait le travail bien fait tout en sachant profiter des bons moments. Toute sa vie, il a fait preuve d'un engagement indéfectible tant auprès de sa famille, de ses amis, que de sa communauté. Que ce soit par le biais de sa carrière à titre de Chef de division au sein du Service des incendies de Montréal (SIM) que par son apport comme président du Conseil d'administration de la Caisse populaire de Préfontaine-Hochelaga. Son départ laissera un grand vide.La famille vous accueillera au complexe funéraire:MONTRÉAL, QC H1W1P2le jeudi 7 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 8 juin dès 10h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 8 juin à 11h en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge située au côté du salon.Au lieu de fleurs, un don à la mémoire de Claude au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, au département de cardiologie, d'urologie ou de neurologie, serait apprécié.