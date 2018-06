BEAUCHEMIN, Isabelle



À Laval, le 18 décembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Isabelle Beauchemin.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (feu Jacques Gignac) et Suzanne (Germain Fillion), ses petits-enfants Gabriel et Josianne Beaulne, ses arrière-petits-enfants Laurence et Alexandre Beaulne, Jérémy et Éloi Drouin sa soeur Marguerite, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juin 2018 dès 11h au:7020, BOUL. DES MILLE ILESLAVALUne réunion de prières aura lieu ce jour même au salon à 12h30, suivie de l'inhumation au cimetière des Trembles à Montréal.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.