LÉVESQUE, Jean-Guy



De Blainville, le 26 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Guy Lévesque, époux de Mme Denise Ouimet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christiane (feu Michel Lemieux), feu Guy Lévesque, Benoit et Marco (Silvana), ses petits-enfants: Isabelle, Benoit (Valérie), Francis (Yanick), Vincent (Marie-Lou), Maxime (Camille) et Samuel (Gabrielle), ses 3 arrière-petites-filles, sa soeur Monique, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juin dès 10h en l'église de Ste-Thérèse-D'Avila, 10, rue de l'Église, Ste-Thérèse, suivi des funérailles à 11h.SAINTE-THÉRÈSE(450) 435-3987