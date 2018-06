DÉCOSTE, Gérard "Gerry"



Le 30 mai 2018, est décédé M. Gérard "Gerry" Décoste, époux de Mme Éva Lacombe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Lynne, Chantal (Patrick) et Martin, ses petits-enfants Simon-Pascal, Élizabeth et Catherine, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 6 juin de 13h à 21h ainsi que le jeudi 7 juin dès 11h à la2125, NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511Les funérailles suivront à 13h30 en l'église Sts-Anges (1400, St-Joseph, Lachine).