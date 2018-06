Au rythme des rendez-vous quotidiens culturels

Valoriser les échanges

Photo courtoisie, Radio-Canada Caroline Lavoie est la productrice au contenu des échangistes, une tâche qu’elle partage avec son animatrice Pénélope McQuade. Ensemble, elles supervisent le travail de deux équipes qui œuvrent en parallèle sur les quatre émissions de la semaine. Voici 6 choses à savoir sur la façon dont est réfléchi le contenu des échangistes qui vient de fêter sa 200e émission.

1 « C’est un gros travail d’équipe, révèle d’entrée de jeu Caroline. Le lundi, nous préenregistrons l’émission du mardi à 18 h 30, puis sommes en direct à 21 h. Le même scénario se produit le mercredi. On fonctionne à deux équipes. Une chef recherchiste s’assure du booking, six recherchistes montent les dossiers d’entrevues, deux scénaristes planchent sur des pistes de questions et fixent le line-up des shows, puis deux scripteurs travaillent le contenu des collaborateurs et viennent puncher les différentes interventions. » Une partie de l’équipe contenu descend aussi en studio lors des enregistrements.

2 Une semaine avant chaque enregistrement, l’équipe se réunit. « Les collaborateurs ont accès aux mêmes dossiers que Pénélope. Chacun est interpellé par différents éléments. On n’impose de contenu à personne pour garder son identité et parce que nos échangistes entretiennent souvent des liens avec certains invités. Le scénariste et le scripteur veillent à équilibrer les interventions, explique Caroline. »

3 « Les jours de tournage, nous avons une réunion avec le réalisateur vers 10 h 30, puis en après-midi, on répète les deux émissions à venir. À ce moment, la gang du contenu est appelée à craber (jouer les invités pour placer les caméras) et c’est là qu’on s’assure de la dynamique entre les collaborateurs. Enfin, le scripteur fignole les textes avant que débutent les enregistrements (ou les directs). »

4 Depuis le début de la saison, les prestations musicales font beaucoup jaser. « On souhaitait créer des événements musicaux, confirme Caroline. Un échangisme musical. Marie-Mai qui revisite une chanson de Safia Nolin et vice-versa, Hubert Lenoir qui reprend un classique de Jean-Pierre Ferland sont des performances dont on a beaucoup parlé. Il arrive que des artistes nous appellent pour nous proposer des idées. Et Pénélope, qui adore la musique, aime faire découvrir des talents. Le défi c’est d’avoir des idées qui sortent de l’ordinaire, mais l’été, il y a tant d’événements à promouvoir­­­ ! »

Photo courtoisie, Radio-Canada 5 Le booking des échangistes débute en février. « On cherche à créer un équilibre entre les vedettes plus connues et celles qui gagnent à l’être à chaque show. Les téléspectateurs aiment voir de nouveaux visages et nous le disent. La force de notre équipe de contenu est qu’on a des intérêts variés. Chacun apporte ses suggestions, poursuit Caroline. Certains artistes ont parfois l’impression d’avoir tout dit et c’est dans notre mandat de les amener sur des pistes, sinon, on les booke plus tard. Le public aime aussi avoir des nouvelles de gens qu’on voit moins comme Michel Jasmin ou Sœur Angèle, qui demeurent importants dans leur cœur. »

6 Le vendredi est une journée de brainstorm avec Pénélope. « On parle des invités à venir, des liens qui les unissent, de l’actualité, question de bien équilibrer nos semaines. Par exemple, le 19 juin, nous réunirons Dominique Michel, Cathy Gauthier et Rosalie Vaillancourt. » Un beau coup de booking et un beau trio pour une soirée divertissante.

