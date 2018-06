CYR, André



Le 30 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Cyr, conjoint de madame Denise Huard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Julie Fontaine-Cyr (Dominique Bruneau), Mathieu Fontaine-Cyr (Shirley Brodeur), Éric Tanguay, Marie-Josée Tanguay (Jocelyn Graveline-Sévigny), Mathieu Tanguay (Jade Richer), ses petits-enfants Rachel, Roxanne, Lily, Charles et Lucas.Il laisse également dans le deuil ses deux soeurs Claudine (feu André Reeves), Danielle et son conjoint, son beau-frère John Jessop, les membres de sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 9 juin 2018 dès 13h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée ce même jour à 17h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.