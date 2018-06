AUBIN, Louise



Le 30 mai 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée Louise Aubin, épouse de Alain Rouleau et mère de feu Anthony Rouleau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Mathieu), ses petits-enfants Naomie et Zachary, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 juin de 12h à 16h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.com