Ben Affleck vend son manoir à couper le souffle situé en Géorgie

Ben Affleck a mis sur le marché son immense et somptueuse maison de campagne, située dans la Hampton Island Preserve, une île très isolée du sud des États-Unis.

L’acteur et réalisateur a déménagé avec sa nouvelle flamme, Lindsay Shookus, dans un immense penthouse de Los Angeles et n’a donc plus besoin de sa maison en Géorgie.

Elle a été mise en vente sur le site de Engel & Volkers Savannah pour 8,9 millions de dollars américains.

La propriété comprend plus de 6000 pieds carrés de superficie habitable et 87 acres de terrain privé.

La demeure est située aux abords d’une rivière près de la Riceboro. Elle comprend quatre chambres, quatre salles de bain complètes et une salle d'eau.

Selon Variety, la propriété principale a été construite dans les années 1990 par John Morgan, un riche homme d'affaires, dans un style néo-grec très populaire à l'époque des plantations.

Sur le terrain, on retrouve deux maisons secondaires rustiques magnifiquement décorées pouvant accueillir amis et parents en toute intimité.

Des preneurs?