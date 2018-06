CHÉNIER, Régent



À Laval, le 2 février 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Régent Chénier.Il laisse dans le deuil ses filles Nicole(Jacques Gignac) et Suzanne (Germain Fillion), ses petits-enfants Gabriel et Josianne Beaulne, ses arrière-petits-enfants Laurence et Alexandre Beaulne, Jérémy et Éloi Drouin, ses soeurs Carmen et Marie Marthe, ses frères André (Nicole) et Marcel OMI, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juin dès 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave Des Perron, Auteuil, Laval.Une réunion de prières aura lieu à 14h30, suivie de l'inhumation au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.