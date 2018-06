RABY, Jacques



Le 21 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Raby, époux de feu Mme Lise Lacroix.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Hélène), Suzanne, Chantal (Mario) et Matthieu (Isabelle), ses neuf petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous recevra le vendredi 8 juin 2018 dès 10h en l'église de Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie. Les funérailles suivront à 11h.