AUBRY, Frère Arthur, FIC



(Frère Lucien-Marcel,

Le 28 mai 2018, à l'infirmerie de La Prairie, est décédé tout doucement à l'âge de 86 ans, Frère Arthur Aubry, membre de la communauté des Frères de l'Instruction chrétienne depuis 70 ans.Fils de Marcel Aubry et de Marguerite Marcil, il est né à Sherrington le 12 mai 1932. Il entra au noviciat de La Prairie le 15 août 1948 et fit profession perpétuelle le 8 juillet 1954.La communauté a confié à ce religieux engagé, méticuleux et volontaire de nombreuses et importantes responsabilités au long des années. Après avoir enseigné quelques années, il fut directeur du juvénat de La Prairie et de Philipsburg. En 1968, il fonda la mission de la communauté au Burundi et mit sur pied l'école normale de Rutovu. Il fut ensuite supérieur de la maison d'Oka et du pensionnat de Philipsburg. Après avoir été Provincial du district de La Prairie, il fut choisi comme Provincial de la région canadienne, lors de la fusion en 1996. Par la suite, il devint directeur de la maison de Philipsburg jusqu'en 2009, alors que des problèmes de santé l'amenèrent à se retirer à la maison mère de La Prairie.Outre sa communauté, cet homme de famille et de coeur laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Roland (Thérèse Gendreau), Marie-Anne, Yolande, Thérèse (Normand Egglefield) et Cécile, sa belle-soeur, Roberta Olivier, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines.La communauté et la famille vous accueilleront, en présence du corps, le mardi 5 juin de 19h à 21h, et le mercredi 6 juin à compter de 13h, à:870, CHEMIN DE SAINT-JEAN, LA PRAIRIELes funérailles auront lieu à la chapelle le mercredi 6 juin, à 14h.