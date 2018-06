Ce mascara va vous donner l'impression de porter des faux cils

Avec la saison des bals et des mariages qui s’en vient, plusieurs d’entre nous seront certainement à la recherche d’un mascara plus dramatique qu’à l’habitude.

Ça tombe bien, on a récemment découvert LE mascara qui donne à la fois volume et longueur à vos cils, simulant une pose de faux cils en quelques coups de brosse.

Le mascara «Legendary Mascara Volume 2» de Charlotte Tilbury est une bonne solution pour remplacer les fameuses bandes de faux cils.

Le produit a récemment été reformulé pour offrir une tenue longue durée qui ne laissera pas de traces sous vos yeux au courant de la journée.

Avec sa couleur noir de jais et sa brosse à fibres de longueurs multiples, le mascara met vraiment les cils en valeur.

On l’a testé et on peut confirmer que nos petits cils ont atteint une longueur et une épaisseur assez impressionnantes!

On peut se procurer le «Legendary Mascara» pour 38 $ sur le site web de Charlotte Tilbury, sans aucuns frais de livraison.

Psst! Les ombres à paupières en pot ultra pigmentées de la même marque, qui s’appliquent simplement à l’aide des doigts, valent également le détour!

Ombre à paupières «Eyes to Mesmerize» en Star Gold, 36 $, en ligne

