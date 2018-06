GRISÉ, Jean-Guy



À Laval, le 30 mai 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Guy Grisé, époux de Mme Odette Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Déi), Patrick (Paul) et Marie-Claude (Pierre), ses petits-enfants: François (Annie), Charles, Jeanne, Véronyck, Cynthia et Maxime, son arrière-petit-fils Jacob, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le dimanche 10 juin dès 13h00. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 16h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.