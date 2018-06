Cinq arrestations après des coups de feu dans Ahuntsic

La police de Montréal a mis en état d’arrestation cinq individus, dont deux avaient été blessés par balle, afin de connaître leur implication dans un événement survenu en fin d’après-midi, samedi, place de la Colombière, près de l’intersection Louvain et Christophe-Colomb, dans le quartier Ahuntsic.

Le Service de police de la Ville de Montréal avait été informé que des coups de feu avaient été entendus à cet endroit peu avant 17 h 30 et que plusieurs individus avaient été vus quittant les lieux.

Puis, deux hommes se sont présentés d’eux-mêmes dans un centre hospitalier avec des blessures par balle au bas du corps. Leur vie ne serait pas en danger. Les deux individus, ainsi qu’un troisième qui les avait accompagnés à l’hôpital, ont été arrêtés.

Deux autres, localisés place de la Colombière, ont aussi été arrêtés. Selon le SPVM, ces deux individus n’avaient pas été blessés par balle. Un d’eux a toutefois subi des blessures à une cheville et une épaule en tentant de fuir les lieux.

Un total de cinq individus ont ainsi été arrêtés.

En soirée, samedi, la police n’avait pas encore déterminé les circonstances et motifs relativement à cette affaire. Il restait notamment à déterminer l’implication de chacun des suspects dans l’événement ayant mené à leur arrestation. La police ne savait pas encore non plus, samedi soir, si les cinq étaient membres du même groupe ou s’ils étaient de groupes différents.