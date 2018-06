Cinq bonnes raisons de regarder le Gala Québec Cinéma

Après plusieurs essais et erreurs au cours des années précédentes, les organisateurs du Gala Québec Cinéma ont eu la main heureuse l’an passé en confiant l’animation de la cérémonie aux comédiennes Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. Le sympathique tandem a bien relevé le défi l’an passé en injectant une bonne dose de folie et d’autodérision à la soirée, réussissant ainsi à concocter un gala festif et rassembleur. Les voilà donc de retour à la barre du gala dans un contexte où elles ne devraient pas manquer de sujets à aborder, avec les récents débats (de la parité au mouvement #MoiAussi) qui ont été au cœur des discussions dans le milieu du cinéma au cours des derniers mois.