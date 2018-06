Moriconi (née Nenci), Elida

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Elida Nenci, épouse de feu Liliano Moriconi, survenu le 27 mai 2018. Elle était âgée de 95 ans. Mère dévouée, elle s'est dédiée entièrement au bien des siens.Elle laisse dans la douleur ses enfants, Rinaldo, Danilo (Marie-Andrée) et Claudette, ses petits-enfants Marie-Eve, Pascale-Audrey (Yannick), Jessika, David (Geneviève), ses arrière-petits-enfants, Alex-Ann, Charles-Olivier, Emy-Rose, Jacob et Esmée, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie au complexe:les jeudi et vendredi 7 et 8 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 9 juin de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu le samedi 9 juin à 11h en l'église St Sylvain, située au 750 boul.St-Sylvain, à Laval.