PETROFF, Pierre



Le 29 mai 2018, à l'âge de 62 ans est décédé subitement M. Pierre Petroff, époux de feu Mme Suzanne Trudel.Il laisse dans le deuil ses filles Karine (Marc-André) et Jennifer (Carl), son petit-fils Félix, ses frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, son amie de coeur et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 8 juin de 18h30 à 21h30 à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD , QCwww.dignitequebec.com