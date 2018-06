SMITH (née FRÉCHETTE)

Florence



À Boucherville, le 21 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Florence Smith, épouse de Monsieur Paul Smith.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils François, ses frères, Gilbert (feu Bella), Germain (Mariette) et Léopold, ses beaux-frères et belles-soeurs Gisèle (Pierre-Paul), Roger (Angèle), André (Denise), Lise (Pierre), Danielle (Jean-Marie), Solange (Michel), Aline et Jean (Louise) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 de 10h30 à 13h30 au complexe funéraire:Une messe aura lieu ce même jour à 14h à l'église Sainte-Famille située au 560, Marie-Victorin à Boucherville.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Florence Smith.