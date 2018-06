ROBIDOUX (TRUDEAU), Alice



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Alice Robidoux, de St-Isidore, survenu le 28 mai 2018. Elle était l'épouse de feu M. Rosaire Trudeau.Elle laisse dans le deuil son conjoint Bernard Dubuc, ses enfants Line (Jacques), Normand (Nathalie) et Sylvain, ses petits-enfants Sébastien (Myriam), Sophie et Véronique (Tristan), ses frères René (Denise) et Claude, son beau-fils Stéphane (Isabelle), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Il a été confié au salon funérairewww.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances le samedi 9 juin 2018 à compter de 13h30 en l'église St-Isidore (673 rue Saint-Régis). Les funérailles auront lieu à 15h suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.