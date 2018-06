THOMAS, Fleurette (née Brunet)



De Dorion, le 29 mai 2018, est décédée madame Fleurette Brunet Thomas, à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur et son beau-frère Nicole et Denis Diotte, ses neveux Marcel et Michel Diotte, sa nièce Lynda Émond, celui qu'elle a aimé comme son fils Clément Turcotte et sa conjointe Micheline Goupil, ses petits-enfants Myriam, Olivier et Vincent Turcotte, ses huit arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juin 2018 de 10h à 11h30:www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu à 11h30 en ce jour, à la maison funéraire.