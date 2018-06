Des concessionnaires Harley-Davidson nerveux

Les motocyclettes Harley-Davidson pourraient coûter plus cher au Canada, gracieuseté de la guerre commerciale avec les États-Unis.

« On est inquiet. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous. Ça n’aidera pas l’industrie de la moto », a indiqué hier au Journal le propriétaire de trois concessions Harley-Davidson au Québec, Laurent Prémont.

Ce dernier craint que les surtaxes annoncées jeudi par Ottawa et Washington sur les produits d’acier et d’aluminium aient un impact réel sur ses ventes.

« Il y a déjà assez de taxes comme cela. Ça risque encore de nous affecter », a-t-il laissé entendre. Résultat : les prix des motocyclettes Harley-Davidson produites aux États-Unis avec de l’acier et de l’aluminium seront plus élevés.

Bon an mal an, le tiers des ventes de Harley-Davidson au Canada est réalisé au Québec. Harley-Davidson dit écouler plus de 3000 motocyclettes neuves en sol québécois chaque année.