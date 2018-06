Deux autres médailles de bronze pour Jacqueline Simoneau

Vendredi, c’est en compagnie de Claudia Holzner qu’elle concourrait au programme du duo technique. Les deux Montréalaises ont aussi nagé avec leurs coéquipières Andrée-Anne Côté (Saint-Georges), Camille Fiola-Dion (Rimouski), Rebecca Harrower (Laval), Audrey Joly (Saint-Eustache), Sion Ormond et Halle Pratt au programme libre par équipe pour obtenir une note de 87,6333 points et finir derrière les Ukrainiennes (93,2000 points) et les Japonaises (92,3667 points).

«C’était un bon numéro pour Claudia et moi. C’est la deuxième année que nous nageons ensemble et nous sommes contentes d’avoir réalisé des éléments solides. Nous avons fait quelques changements pour être un peu plus lentes et mieux contrôler des choses, mais finalement, ce n’était pas une bonne idée. Nous devrons être plus rapides et démontrer de la puissance aux prochains arrêts des Séries mondiales. Les changements majeurs se feront plus tard cet été.»